23 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Областной кожно-венерологический диспансер в Гродно переехал в другое здание, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Гродно завершена первая очередь реконструкции бывшего здания железнодорожной больницы по улице Буденного, куда переехал областной кожно-венерологический диспансер. Ранее медучреждение размещалось в здании, построенном в начале XX века.

"Созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала, соответствующие всем современным требованиям, - сказала главный врач Гродненского областного кожно-венерологического диспансера Ольга Куратчик. - Все отделения строго зонированы по этажам". Мощность стационара увеличилась до 120 коек, что позволит оптимизировать коечный фонд в районах области.

Главный врач Гродненского областного кожно-венерологического диспансера Ольга Куратчик с символическим ключом во время открытия.

Следующим этапом станет выполнение проектных работ по второй очереди строительства. В дальнейшем рядом будет размещаться поликлиническое отделение, чтобы весь комплекс услуг был доступен в одном месте.

"В 2017 году в регионе открыт ряд знаковых объектов - помимо учреждений здравоохранения вводились в строй детские сады и школы. Утверждена областная инвестиционная программа на 2018 год, в которую включены также объекты соцсферы: хирургический комплекс ЦРБ в Волковыске, центр фтизиатрии в Гродно", - отметил во время церемонии открытия заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Лискович. Он подчеркнул, что запланировано возведение двух спортивных объектов в Островце, школы в областном центре, детских садов в Гродно, Лиде, Щучине и других городах. Важно, чтобы такие объекты находились в шаговой доступности.-0-

Фото Леонида Щеглова