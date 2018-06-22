Обновленный Минский авиамодельный комплекс примет первые международные соревнования

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный Минский авиамодельный комплекс на аэродроме Липки официально откроется 23 июня, и в эти же дни здесь состоится второй этап Кубка мира по авиамодельному спорту, сообщили БЕЛТА в пресс-центре ДОСААФ.

"Авиамодельный комплекс на аэродроме Боровая имел союзное значение и был одним из лучших на территории всего СССР. На нем проводились кубки Советского Союза и Вооруженных Сил, съезжались лучшие спортсмены-авиамоделисты. С 1993 года комплекс перестал функционировать, и с тех пор до сегодняшнего дня не было полноценного места для проведения тренировок и соревнований по авиамодельному спорту, - отметили в ДОСААФ. - Благодаря инвестору - группе компаний А-100, в контексте переезда аэродрома Боровая в Липки воссоздан полноценный авиамодельный комплекс. И уже сейчас он пригоден как для тренировок, так и для проведения соревнований международного уровня".

Недавно на новой площадке провели чемпионат Беларуси по авиамодельному спорту, а с 21 по 24 июня комплекс примет у себя участников первых международных соревнований - второй этап кубка мира по кордовым авиамоделям (моделям самолетов, которые привязаны к ручке управления со стороны спортсмена длинными тросами малого диаметра - кордами). Спортсмены из Беларуси, России, Украины, Литвы, США, Молдовы будут состязаться в классах f2b (пилотажные авиамодели), f2a (скоростные авиамодели), f2f (гоночные авиамодели).-0-