Обновленный памятник воинам-интернационалистам установят в Бресте осенью

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте реконструированный памятник воинам-интернационалистам установят осенью, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель главы администрации Московского района Бреста Алексей Шевердин.

Монумент серьезно пострадал во время пожара, случившегося в ночь с 6 на 7 июля. Неизвестные подожгли венки у памятника. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Однако огонь серьезно повредил скульптурную композицию, практически полностью уничтожив ее лицевую сторону.

Специалисты демонтировали памятный знак. "Он будет находиться на реставрации. На это потребуется не менее двух-трех месяцев. Думаю, до зимы вернем его на прежнее место в парке воинов-интернационалистов. Будут определяться источники финансирования работ, осуществляться сбор средств, - отметил Алексей Шевердин. - Восстановлением памятника будет заниматься скульптор Алексей Павлючук".

По факту повреждения монумента возбуждено уголовное дело по ст.339 (хулиганство) УК. Правоохранители устанавливают личности вандалов. Назначена экспертиза, которая определит стоимость причиненного ущерба.-0-