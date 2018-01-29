Общественные туалеты в ТЦ "Столица" отремонтируют и сделают бесплатными

29 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Санитарные узлы в торговом центре "Столица" отремонтируют и сделают бесплатными. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Доморацкий.

"Мы провели опрос, в котором попросили минчан и гостей города высказать свои предложения по работе ТЦ "Столица". Как выяснилось, один из наболевших вопросов - платные санузлы. Мы решили, что в этом году отремонтируем их с учетом современных требований и сделаем бесплатными", - отметил Андрей Доморацкий.

По его словам, модернизация "Столицы" уже началась - к примеру, в конце 2017 года выполнены работы по повышению безопасности торгового центра. В частности, установлена система контроля и управления доступом, которая позволила исключить проникновение посетителей в технические коридоры и помещения. Заменены промышленные источники бесперебойного питания, что обеспечило надежность электроснабжения и безопасное функционирование центра при отключениях электропитания от городских кабельных сетей. Установлены новые генераторы огнетушащего аэрозоля, обеспечивающие автоматическое пожаротушение электроустановок ТЦ в случае их возгорания. "В ближайшее время заменим и систему видеонаблюдения", - заверил Андрей Доморацкий.

Сейчас проводятся работы по модернизации вентиляции и кондиционирования подземной пешеходной улицы. "На этапе строительства "Столицы" в целях экономии средств было решено отказаться от принудительной вентиляции и кондиционирования, а существующая естественная вентиляция в куполах с задачей обеспечения комфортных условий для работников и посетителей не справляется ни в холодный, ни в теплый периоды года. После модернизации проблема будет решена", - сказал начальник ГУПР.

Также в планах открыть на нижнем уровне торгового центра гардероб. "Для посетителей это будет дополнительным плюсом, ведь даже гулять в верхней одежде не очень комфортно, не говоря о шопинге", - уверен Андрей Доморацкий.

По его словам, в ходе опроса высказывались и нестандартные идеи. "Например, были инициативы пустить железную дорогу в миниатюре, сделать из купола сооружения звездное небо или экран с видом проплывающих над ТЦ кораблей и рыб. Они натолкнули нас на мысль, что несправедливо незамеченной остается композиция "Аисты" на внешнем куполе торгового центра, являющаяся центральным украшением пл. Независимости и важным элементом архитектурного портрета Минска. В темное время суток "Аисты" не попадают в зону достаточной освещенности и выглядят черным пятном на фоне огней подсветки зданий и площади в целом, поэтому нами принято решение подсветить композицию так, чтобы создать эффект полета аистов над пл. Независимости", - рассказал Андрей Доморацкий.

Также запланированы мероприятия по подготовке ТЦ к предстоящим II Евроиграм в 2019 году "В планах - оформление торгового центра с учетом символики и стиля игр, установка интерактивных систем, информирующих не только о магазинах, кафе, ресторанах, но и других достопримечательностях города. Есть интересная идея приобрести робота-гида, который будет передвигаться по ТЦ и не просто показывать направление к нужным магазинам, но и отвечать на вопросы посетителей, следить за реакцией людей, сможет узнавать человека при повторном к нему обращении".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-