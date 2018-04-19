Общественный транспорт Минска 21 апреля меняет график движения в связи с субботником

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу общественного транспорта Минска 21 апреля вносятся изменения в связи с проведением республиканского субботника, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь"

Автобусы №1, 6, 7, 7А, 9, 9Д, 13, 21, 35, 45, 48, 62Э, 66, 72, 79, 79Д, 82С, 84, 90, 96, 99, 101, 108, 108Д, 113С, 119С, 122Э, 129, 135, 137, 138, 153, 153Д и троллейбусы №17 (до 20.00), 38, 54, 77, 92 будут ходить по графику буднего дня. По графику рабочей субботы организовано движение автобусных маршрутов №2С, 15, 25, 30С, 42, 43Д, 54, 56, 61, 67, 70, 73, 74С, 85С, 88С, 100, 104, 106, 107, 112С, 127, 144С, 147, 159, 901, троллейбусных маршрутов №6, 8, 10, 15, 20, 27, 30, 32, 41Д, 42, 46, 53, 64 и трамвайных маршрутов №3, 11.

В период с 6.00 до 9.00 будет организована работа автобусных маршрутов №97, 126, троллейбусных маршрутов №5, 48, 57, 67 и трамвайного маршрута №9; автобусный маршрут №148С и троллейбусный маршрут №68 работать не будут.

Автобусный маршрут №156Э будет ходить по графику пятницы. Выполнение дополнительного рейса отправлением из Минска в 5.39 предусмотрено по маршруту №306 "ДС Уручье-2 - Колодищи".

Минский метрополитен работает по графику рабочей субботы с интервалом движения поездов на двух линиях три минуты в утренние часы "пик" и пять минут - с 9.00 до 19.00.-0-