Обсуждение изменения тарифов на водоснабжение и водоотведение проводится в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект решения Минского городского исполнительного комитета, который вносит изменения в тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению, вынесен на общественное обсуждение. Такая информация размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

В частности, первый пункт предыдущего решения Мингорисполкома от 1 марта 2018 года №734 "О тарифах на услуги по водоснабжению, водоотведению (канализации), оказываемые юридическим лицам, а также физическим лицам (в том числе индивидуальным предпринимателям), эксплуатирующим нежилые помещения" предлагается дополнить новым абзацем. В соответствии с ним тарифы на услуги по водоотведению (канализации), оказываемые предприятиями, входящими в состав государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома", организациям физической культуры и спорта устанавливаются в Br0,2028 (без налога на добавленную стоимость) за кубический метр производственных сточных вод.

Также вносятся дополнения в приложение 1 к документу. Для субъектов хозяйствования, перешедших на централизованную систему водоснабжения и отказавшихся от добычи подземных вод с применением водозаборных сооружений, в том числе самоизливающихся буровых скважин (на договорной основе), тариф на услуги по водоснабжению определен в Br3,942 (для производства алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива), Br0,9597 (для прочих нужд), на услуги по водоотведению - Br0,7111 за кубический метр. Тариф применяется при условии оформления скважин в установленном порядке до принятия этого решения.

Проект документа разработан на основании подпункта 2.1 пункта 2 указа от 25 февраля 2011 года №72 "О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь".-0-