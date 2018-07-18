Обучающий проект "Папа Pro" стартует в Минске в сентябре

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый социальный обучающий проект для пап стартует в Минске в сентябре этого года, сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Ирина Дудка, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сегодня много внимания уделяется тому, чтобы в воспитании детей равное участие принимали отцы. С этой целью в сентябре у нас стартует новый социальный проект "Папа Pro". О проекте "Мама Pro" вы наверняка слышали. Это будет аналог, но для пап, будущих и настоящих. Своеобразное обучающее пространство", - анонсировала Ирина Дудка.
Соответственно "Папа Pro" станет офлайн- и онлайн-площадкой для взаимодействия будущих и состоявшихся отцов со специалистами сфер здравоохранения, образования, социальной защиты. Они смогут грамотно готовиться к созданию семьи и рождению ребенка, его воспитанию, формируя осознанное родительство.
Ирина Дудка рассказала о положительном примере подобной работы с участием успешных отцов столицы, которые в период летних каникул посещают оздоровительные лагеря и проводят там полезные встречи с детьми и родителями, делятся своим опытом.
Кроме того, председатель Минской городской организации ОО "Белорусская ассоциация многодетных родителей" Татьяна Кравченко анонсировала в сентябре еще одну социальную акцию - "Здравствуй, минчанин". Глава Мингорисполкома поздравит малышей (и их родителей), родившихся в День города.-0-
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