Одна из основных причин производственного травматизма в Гомеле - нарушение дисциплины

9 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Среди основных причин несчастных случаев на производстве в Гомеле - нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, невыполнение руководителями и специалистами обязанностей и инструкций по охране труда. Об этом сообщил на заседании Гомельского горисполкома начальник управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Александр Ключинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"За январь-август 2018 года количество случаев тяжелого травматизма уменьшилось до 12 (в аналогичный период прошлого года - 13). По результатам их расследования выяснилось, что 42% случаев произошли по личной неосторожности пострадавших. Большинство травмированных - в возрасте от 41 до 55 лет", - подчеркнул Александр Ключинский.

По его словам, по итогам восьми месяцев текущего года на промышленных предприятиях Гомеля не допущено роста смертельного травматизма на производстве: произошло 4 случая (на уровне показателя аналогичного прошлогоднего периода). В январе, возвращаясь со служебной командировки, в автомобильной аварии погибли три работника Гомельского областного территориального фонда государственного имущества, в августе при падении с высоты в 7 м получил несовместимые с жизнью травмы слесарь одного из предприятий города.

Для снижения уровня производственного травматизма, обеспечения безопасности труда, а также оказания практической и методологической помощи организациям Гомеля созданы и работают мобильные группы. За 8 месяцев нынешнего года мобильная группа при Гомельском горисполкоме посетила более 75 организаций областного центра, это практически вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выявлено 2780 нарушений (1886 - за аналогичный период 2017 года) законодательства об охране труда, трудового и санитарного законодательства, пожарной безопасности. К дисциплинарной ответственности за нарушения охраны труда привлечен 201 работник, в том числе 138 должностных лиц и 63 рабочих.-0-