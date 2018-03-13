Около 1 тыс. жалоб минчан на шумных соседей поступает за месяц в милицию

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. сообщений о нарушениях правил пользования жилым помещением поступает в органы внутренних дел в месяц в Минске. Об этом сообщил заместитель начальника управления профилактики ГУОПП МОБ МВД Беларуси Сергей Красуцкий во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Как правило, речь идет о шуме в квартирах. В большинстве случаев эти сообщения перенаправляются в эксплуатационные службы, которые имеют право вести административный процесс по таким делам - их около 60-65%", - отметил Сергей Красуцкий.

Примерно в 30% о начале административного процесса речь не идет - выезд сотрудников заканчивается профилактической беседой или просто общением с теми, кто вызывал. И лишь 5-8% - это обращения, которые непосредственно касаются компетенции органов внутренних дел, когда грубо нарушается общественный порядок. В этих случаях ведется речь о привлечении правонарушителей к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко добавил, что в Минске в 2017 году за нарушение правил пользования жилыми помещениями по ч.1 ст.21.16 было начато около 2 тыс. административных процессов. Из них по 1,2 тыс., что составляет более 50%, были приняты решения о привлечении нарушителей к административной ответственности. "Если обращать внимание на статистику по Минску, то, как правило, недовольство у соседей с последующими обращениями в органы внутренних дел либо в эксплуатационные организации вызывают шумы, связанные с громкой музыкой, проведением каких-либо увеселительных мероприятий. Как показывает практика, это вечернее и ночное время", - сказал он.

Андрей Ромашко отметил также сложность разграничения хулиганства и нарушения правил пользования жилыми помещениями. По его словам, основная сложность - разобраться, какие действия, относящиеся к нарушению правил пользования жилыми помещениями, приводят к нарушению прав других проживающих в многоквартирном доме. Второй момент - мероприятия по организации привлечения к ответственности. "14% из 2 тыс. начатых административных процессов завершены в связи с тем, что вышли сроки привлечения к ответственности. Непосредственно на правонарушение прибывают сотрудники внутренних дел, оформляют акты, направляют в администрацию района либо в организации жилищно-коммунального хозяйства. Когда мастер через определенное время приходит по адресу, то, как правило, нельзя установить собственника или нарушителя (собственник избегает встречи, нет того, кто мог бы подтвердить правонарушение). Это и приводит к тому, что либо уходят сроки, либо процесс завершается в связи с недоказанностью вины того или иного лица", - заключил начальник управления.

В свою очередь Сергей Красуцкий добавил, что нарушение правил пользования - это тоже правонарушение. Правила пользования намного шире и предполагают как минимум 15 обязанностей проживающих граждан. Это санитарное, противопожарное состояние помещения и т.д. "А мы не специалисты в санитарных нормах и конструктивных особенностях зданий, поэтому неправильно говорить, что сотрудники органов внутренних дел будут отвечать за контроль выполнения правил пользования жилым помещением. Мы находимся в абсолютно равных условиях с, допустим, сотрудниками эксплуатирующих организаций. Мы тоже должны найти собственника, если ведем речь о мелком хулиганстве, найти и опросить свидетелей, доказать правонарушение. Нас точно так же могут не пустить в квартиру. Поэтому, я считаю, органы внутренних дел сегодня должны отвечать за ту часть, когда действительно есть грубое нарушение общественного порядка, когда это выражается в явном неуважении к обществу, когда надо вести речь о мелком административном либо об уголовном хулиганстве. В этой плоскости, по-моему, абсолютно нечего менять", - подчеркнул он.

Учитывая, что мастера ЖЭСа не юристы в абсолютном большинстве и могут не знать каких-либо аспектов, органы внутренних дел готовы помочь им. "У нас есть утвержденный порядок взаимодействия эксплуатирующих организаций и органов внутренних дел, который предполагает совместную работу, в том числе по обучению этих сотрудников. И мы готовы это делать, если есть заинтересованность", - сказал Сергей Красуцкий.-0-

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