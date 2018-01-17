Около 100 тыс. евро направлено в 2017 году по линии ЕС на создание детских площадок МЧС в Витебской области

17 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 100 тыс. евро направлено в 2017 году по линии ЕС на создание тематических площадок МЧС в Витебском регионе. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник областного управления МЧС Александр Клобук, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам начальника УМЧС, в минувшем году в рамках проектного сотрудничества три из пяти отделов по ЧС Витебской области - Глубокский, Докшицкий и Полоцкий - выиграли в конкурсе мини-проектов, финансируемых Евросоюзом. Благодаря этому в конце 2017 года в данных районах были оборудованы тематические площадки МЧС для детей младшего возраста, приобретены обучающие манекены для оказания первой медпомощи, оборудована наружная социальная реклама по вопросам безопасности жизнедеятельности, совместно с ЖКХ открыт обучающий класс в Глубокском районе, приобретены мотопомпы.

Также в конце года заключено партнерское соглашение с коллегами из Литвы и Латвии по вопросу реализации совместного проекта в рамках программы трансграничного сотрудничества "Латвия-Литва-Беларусь" на 2016-2020 годы. Начало реализации проекта намечено на 2018-й.

Александр Клобук отметил, что в поисках новых форм обучения спасатели Витебской области реализовали в прошлом году несколько совместных проектов с работниками культуры: многочисленные положительные отзывы зрителей собрали театрализованные постановки по основам безопасности жизнедеятельности "Чрезвычайное происшествие, или Приключения домовых бабы Вени и Вити" и "Мой надзейны сябра: 101".

Доброй традицией стало для работников МЧС не только обеспечение безопасности, но и участие в областных, республиканских и международных мероприятиях, проходящих на территории региона. Показательные выступления и интерактивные тематические площадки всегда обеспечивают праздничное настроение для гостей и жителей области, позволяют проводить эффективную профилактическую работу среди местного населения и гостей.

Не остаются без внимания и жители отдаленных населенных пунктов. Именно на эту категорию граждан в первую очередь направлена профилактическая акция "За безопасность вместе" по размещению соцрекламы на товарах народного потребления с целью привлечения внимания покупателей к вопросам безопасности. На сегодняшний день к ней уже подключились ОАО "Витебскхлебпром" и "Веста", Лиозненское райпо, птицефабрика "Городок" и Глубокский молочно-консервный комбинат.-0-