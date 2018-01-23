Около 100 волонтеров БРСМ пройдут обучение навыкам оказания помощи маломобильным избирателям

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская областная организация ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" 24 января проведет семинар, в ходе которого около 100 волонтеров пройдут обучение навыкам оказания помощи маломобильным избирателям в связи с выборами в местные Советы депутатов 28-го созыва, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского областного комитета ОО "БРСМ".

В программу семинара войдут практические лекции по этике общения с незрячими людьми и инвалидами-колясочниками. Их проведут председатель Минской областной организации общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" Светлана Сенько и председатель правления Минской областной организации общественного объединения "Белорусское общество инвалидов" Анна Горчакова. Опытные волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" проведут мастер-класс по организации безбарьерной среды на избирательных участках.

Первый секретарь Минского областного комитета ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк отметил, что благодаря добровольцам люди с ограниченными возможностями и люди преклонного возраста получат возможность приходить лично на избирательные участки и голосовать вместе с другими избирателями. "В день выборов 18 февраля и дни досрочного голосования наши ребята будут сопровождать и оказывать им помощь. В Минской области при территориальных комитетах БРСМ работают 24 горячие линии, куда уже сегодня можно обратиться с такой просьбой. Уверен, что волонтеры окажут помощь всем, кто в ней будет нуждаться", - сказал Дмитрий Воронюк.

За депутатские портфели активно борются 22 молодых лидера БРСМ Минской области. В их поддержку до 17 февраля в районах центрального региона пройдут пикеты. Написать пожелания будущим депутатам, направив их в специальные ящики, установленные в местах проведения пикетов, можно во время мероприятия республиканской акции "Молодежь решает!". Представители БРСМ Минской области вошли в состав избирательных комиссий всех уровней, мониторинг за ходом выборов будут осуществлять более тысячи наблюдателей союза.-0-