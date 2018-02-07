Около 140 минских дворов оборудованы шлагбаумами

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 140 минских дворов, находящихся на обслуживании жилищно-коммунальных служб, оборудованы шлагбаумами, сообщила журналистам заместитель генерального директора государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

В конце сентября 2016 года в столице приняли документ, в котором утвержден порядок установки устройств, ограничивающих движение транспорта на придомовых территориях за счет средств жителей. В нем определены правила, в каких дворах какие шлагбаумы можно установить, каков механизм согласования, получения разрешения.

Инициатива должна исходить от товарищества собственников, организаций застройщиков, управляющей компании, обслуживающей жилой дом. При согласии более 50% жильцов такой работой можно заниматься на законных основаниях. Разрешение на установку шлагбаумов выдают администрации районов. После этого заключается договор с проектной организацией, проводятся строительно-монтажные работы.

Невозможна установка шлагбаума во дворах со сквозным проездом, управление не должно осуществляться через контрольно-пропускной пункт. Кроме того, обязательно обеспечение беспрепятственного проезда специализированного транспорта, в том числе автомобилей МЧС, скорой помощи. Устройство не должно мешать пешеходам.

"Несмотря на то, что по решению Мингорисполкома №2786 процедура значительно упрощена, желающих оградить свой двор от постороннего транспорта не так много. Одна из причин - финансовая сторона вопроса, поскольку проектирование, монтаж и обслуживание оборудования осуществляются за счет жителей", - отметила Галина Гилевич.

По словам директора СООО "Деа Систем Си Ай Эс" (один из поставщиков компонентов для запирающих устройств) Сергея Сахара, в республике создана необходимая нормативно-правовая база для установки шлагбаумов. Основной проблемой для активизации работы в данном направлении он назвал стоимость проектирования. Порой разработка проекта превышает стоимость самого устройства.-0-