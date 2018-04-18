Около 17 тыс. сосен высадят профсоюзы Могилевской области во время субботника

18 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Около 17 тыс. деревьев высадят профсоюзные работники Могилевской области 21 апреля во время республиканского субботника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов Людмила Старостина.

В трудовом мероприятии примут участие более 40 человек - представителей областного объединения профсоюзов и областных организаций отраслевых профсоюзов. Они будут трудиться на участке в 2,4 га в лесном массиве, расположенном в 30 км от Могилева по направлению к Бобруйску. Материалы к посадке - молодые хвои - предоставит Могилевский лесхоз.

"Профсоюзные работники ежегодно принимают участие в республиканском субботнике, - отметил Людмила Старостина. - На этот раз дата его проведения совпала с завершением масштабной республиканской акции "Неделя леса". Именно поэтому мы решили провести субботник за посадкой деревьев и внести свой посильный вклад в благоустройство малой родины".

Профсоюзы области будут также трудиться над обустройством воинских захоронений, мемориальных комплексов, братских могил. Например, специалисты областного комитета Белорусского профсоюза работников АПК приведут в порядок памятный знак "Воин и партизанка" в деревне Николаевка-2 Могилевского района.

Участие в субботнике примут около 300 тыс. жителей Могилевщины. Они будут заняты в работах по наведению порядка на земле. Специалисты облисполкома будут задействованы на территории родильного дома и лечебно-диагностического корпуса Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи, а также займутся ремонтом в оздоровительном лагере "Чайка". -0-