Около 200 предприятий станут участниками международной выставки "Весна в Гомеле"

23 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 200 предприятий, фирм и компаний станут участниками XIX Международной выставки "Весна в Гомеле", которая пройдет с 24 по 27 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

Экспозиция, которая развернется во Дворце легкой атлетики, будет подчинена общей концепции - "Все богатство родного края". "На выставке будут представлены около 200 стендов белорусских, а также молдавских, итальянских, вьетнамских предприятий, фирм и компаний. Посетить же "Весну в Гомеле" выразили намерение 39 делегаций из 22 стран, в том числе представители 18 посольств, 11 зарубежных торгово-промышленных палат, участники Гомельского экономического форума, который пройдет 25 мая", - рассказали в отделении БелТПП.

Выставочное пространство будет включать несколько тематических секторов: пищевая промышленность и потребительские товары, промышленность и строительство, туризм и отдых, музеи, санаторно-курортные учреждения, учреждения здравоохранения и т.д. Также в программе - контактно-кооперационные биржи, презентация бизнес-школы БелТПП, тренинги, семинары, круглые столы.

Кроме того, в эти же дни пройдет V Республиканский праздник мастеров и ремесленников "Гомельская весна". На аллее по улице Кожара свои работы презентуют более 130 участников из Беларуси, России, Украины. Все желающие смогут постичь азы ремесел на мастер-классах, отведать множество блюд во время гастрофестиваля "Вкусная весна". Запланированы также концерты и шоу под открытым небом, конкурс караоке.

Как отметили в Гомельском отделении БелТПП, общее выставочное пространство превысит 5 тыс. кв.м.

Организатором XIX Международной выставки "Весна в Гомеле" выступает Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома и Гомельского горисполкома.-0-