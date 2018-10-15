Около 2,1 тыс. лифтов планируется заменить в Минске в 2019 году

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2019 году в минских многоэтажках планируется заменить около 2,1 тыс. лифтов, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме генеральный директор объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук, передает корреспондент БЕЛТА.

В текущем году в городе обновили более 860 лифтов из почти 1,2 тыс., подлежащих замене.

Замена включает демонтаж старого механизма, общестроительные работы, диспетчеризацию, установку нового подъемника и наладку оборудования. Лифты, которые эксплуатируются более 25 лет, подвергаются диагностике. Затем независимая комиссия выносит заключение о работоспособности конструкций и оборудования.

В 2020 году в Минске также предусмотрена замена почти 2,1 тыс. лифтов.

Как сообщалось, в соответствии с поручением главы государства в Беларуси проводится масштабная модернизация лифтового оборудования. Работы организуются поэтапно до 2020 года, к ним по результатам подрядных торгов привлекаются специализированные организации.-0-