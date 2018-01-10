10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 25 тыс. платных парковочных мест появится в Минске до 2020 года, сообщил сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме директор НПЧУП "Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте" (БАЭС) Юрий Важник, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Юрия Важника, система платных парковок в городе развивается планомерно, предусмотрено ее распространение на территорию в границах 2-го городского транспортного кольца. Определены этапы развития, уже создано около 2,5 тыс. парковочных мест.

"До 2020 года предполагается достигнуть показателя 25 тыс. парковочных мест. Платные парковки созданы в районе Привокзальной площади, Комаровского рынка, ЦУМа, исторического центра. Применяются различные технологии", - отметил Юрий Важник.

Он подчеркнул, что цель платных парковок - не собрать деньги, а предложить инструмент экономического регулирования. Собранные средства будут расходоваться только на совершенствование транспортной инфраструктуры: создание и благоустройство парковочных мест, строительство велодорожек, повышение безопасности движения возле школ.

Юрий Важник добавил, что введение платы за стоянку в лучшую сторону влияет на ее доступность, безопасность, на скорость сообщения. Наряду с обустройством машино-мест принимаются меры по защите дворов, чтобы предотвратить заезд на территорию автомобилей, не принадлежащих жильцам.

По словам директора ГУ "Парковки столицы" Олега Лещинского, в 2018 году количество платных машино-мест должно увеличиться на 5 тыс. В настоящее время в городе функционирует 39 платных парковок. "Думаю, это реальная цифра", - отметил он.-0-