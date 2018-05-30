30 мая, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Около 260 единиц техники примут участие в параде войск Минского гарнизона, сообщил сегодня журналистам заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Владимир Кулажин, передает корреспондент БЕЛТА.

В настоящее время на аэродроме Липки продолжается подготовка к параду войск Минского гарнизона, который традиционно пройдет 3 июля у обелиска "Минск - город-герой". В составе механизированной колонны будут 23 парадных расчета общей численностью около 260 единиц боевой техники. "В составе колонны в том числе будут принимать участие новые и модернизированные на отечественных предприятиях образцы военной техники, такие как бронеавтомобили "Дракон", артиллерийская система "Нона М1", БТР-70", - сказал Владимир Кулажин.

Подготовка к параду на аэродроме Липки проводится уже третью неделю по вторникам, средам и четвергам в первой воловине дня. В механизированной колонне будет задействовано около 800 человек. Она продолжится еще две недели, после чего состоятся две генеральные репетиции у стелы "Минск - город-герой" 23 и 28 июня. Для участия в параде выбраны военнослужащие, хорошо зарекомендовавшие себя за прошедшие полгода подготовки.

Традиционно право первым пройти в механизированной колонне предоставлено легендарному танку времен Великой Отечественной войны Т-34-85. За ним будут следовать мощные бронированные машины, зенитные ракетные комплексы, артиллерийские установки и системы залпового огня Вооруженных Сил Беларуси. Среди них танки Т-72Б, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-70МБ, БТР-80, противотанковый ракетный комплекс БМ 9П149 "Штурм", самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" и 2С1 "Гвоздика", МАЗ - 6317 с 152 мм гаубицами, 2 А65 "Мста-Б", самоходные пушки "Гиацинт-С", мобильные зенитные артиллерийские комплексы 2К20 "Зенит", минометные комплексы "Сани", системы реактивного залпового огня "БелГрад", "Смерч" и "Полонез", зенитные ракетные комплексы С-300ПС, "Оса-АКМ" и "Тор-М2", ракетный комплекс "Точка", автомобили "Богатырь", бронеавтомобили "Дракон", мобильный беспилотный авиационный комплекс "Бусел-10".

Общая протяженность парадного расчета техники составляет около 3 км. "Личный состав ответственно относится к поставленной задаче и с ней справится. Проводимые тренировки позволяют добиться слаженности водительского состава и командиров машин. Это требует определенных усилий и навыков", - сказал Владимир Кулажин.

После завершения прохождения механизированной колонны в небе над Минском жители и гости столицы смогут увидеть основные типы авиационной техники Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны. Завершится военный парад плац-концертом роты почетного караула и выступлением сводного военного оркестра. -0-