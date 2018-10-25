Около 300 магазинов райпо Витебской области в 2019 году проведут ребрендинг

25 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 300 магазинов райпотребкооперации Витебской области в 2019 году проведут ребрендинг, сообщил председатель Витебского облпотребсоюза Александр Путято сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Путято, в этом году более 260 магазинов райпо перешли на новые формы обслуживания, 60 из них провели ребрендинг. "Задача - ребрендировать все объекты (если идти по населенным пунктам, то до уровня агрогородков), чтобы они стали узнаваемы снаружи и были единого вида внутри. Это еще около 300 магазинов в следующем году", - сказал он.

Нынешний год стал переломным в работе организации. Принятые кардинальные решения для повышения эффективности деятельности принесли свой эффект, позволив выйти из затяжного экономического кризиса и стабилизировать положение. Сократилась просроченная кредиторская задолженность, снижен недостаток собственных оборотных средств. По итогам января-августа впервые с 2012 года организация вышла на рентабельный уровень работы, получив прибыль в Br511 тыс.

Руководитель облпотребсоюза рассказал, что в краткосрочной перспективе планируется продолжить оптимизацию дублирующих производств, передачу функций торгового обслуживания, в том числе с помощью автомагазинов, платежеспособным организациям потребкооперации, обеспечить повышение платежеспособности за счет продажи неэксплуатируемого либо неэффективно используемого имущества. Итогом оптимизации организационной структуры станет создание областного потребительского общества, что позволит вести деятельность с учетом современных подходов и методов, заключающихся в полной автоматизации всех бизнес-процессов, сконцентрировать денежные и товарные потоки.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев отметил положительную динамику в деятельности организации, но подчеркнул, что этого не достаточно. "2019 год станет показательным в работе всей системы потребкооперации области. Многое сделано, но вы должны нацелено работать на прибыль. Все мероприятия должны проводиться с учетом эффективности", - сказал глава региона.-0-