Около 300 участков определены для проведения акции "Чистый лес" в Витебской области

17 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Мероприятия республиканской акции "Чистый лес" в Витебской области развернутся почти на 300 участках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ПЛХО).

Ожидается, что участие в акции, которая пройдет 20 октября, примут около 5,5 тыс. жителей региона - это работники лесной отрасли, предприятий и организаций, школьники и студенты. "Скорее всего, людей будет больше, так как многие присоединяются непосредственно в день акции", - отметили в ПЛХО. Принять участие может каждый: достаточно обратиться в любое лесничество или лесхоз и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем.

Мероприятия акции пройдут во всех районах области. Определенные для работ участки (придорожные полосы; места отдыха; территории, прилегающие к населенным пунктам, садоводческим товариществам) планируется очистить от мусора и захламленности. Особое внимание будет уделено наведению порядка вблизи мемориальных комплексов, воинских захоронений и памятных мест, расположенных в лесном фонде.

Акция "Чистый лес" проводится ежегодно по инициативе Министерства лесного хозяйства с 2010 года. Основная цель мероприятия - привлечь внимание широкой общественности к необходимости бережного отношения к лесу.-0-