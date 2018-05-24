Около 300 участников соберет Минский областной лидерский форум

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 300 участников соберет 28-29 мая Минский областной лидерский форум в оздоровительном лагере "Неман" Столбцовского района, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

Форум детских и молодежных инициатив "Молодежное лидерство: современный взгляд" пройдет под девизом "Дела и идеи молодых - малой родине!". В оздоровительном лагере соберутся лидеры детского и молодежного самоуправления, представители общественных объединений и волонтерского движения, члены молодежных парламентов, отличники учебы, победители творческих, спортивных и интеллектуальных состязаний со всей области.

"Неман", ставший привычной базой для проведения областного форума, приготовил насыщенную программу. Так, 28 мая вся территория лагеря превратится в несколько интерактивных площадок. Презентацию опыта работы учреждений образования Минской области в Год малой родины можно будет увидеть в "Молодежной деревне". На площадке "Молодежь за ЗОЖ и безопасность" ребят ожидают показательные выступления бойцов спецназа, группы кинологов с собаками, военно-патриотического клуба "Защитник Отечества" Столбцовского района. Участники смогут попробовать свои силы в спортивном состязании "Полоса препятствий" и квест-игре "Моя малая родина", познакомиться с возможностями пожарной аварийно-спасательной техники МЧС.

Кроме того, будет работать "Коласовская литературная гостиная", где желающие смогут продекламировать любимое произведение Якуба Коласа. Во время форума пройдет закладка "Клумбы Дружбы" в виде контура Минской области.

Кульминацией первого дня станет традиционная дискуссионная площадка "Открытый диалог" с участием руководства Минского облисполкома, представителей депутатского корпуса, управления образования, районной исполнительной власти, которые откровенно ответят на вопросы молодежи. Завершит день дискотека "Вместе с МЧС за безопасность!".

А на 29 мая запланировано посещение организаций и предприятий Столбцовского района, среди которых районная больница, спортивная школа, детский сад, лесхоз, музей Якуба Коласа. Также в этот день проведут масштабный флешмоб.

Все мероприятия форума "Молодежное лидерство: современный взгляд" проводятся с целью создания условий для развития социальной активности, лидерского потенциала, патриотической ответственности, активизации молодежного сотрудничества в Беларуси.-0-