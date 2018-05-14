14 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 40 звонков о нелегальной сдаче жилья поступило за апрель в ИМНС по Полоцкому району, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-центре инспекции по Витебской области.

Акция "Сдаешь квартиру - заплати налоги" проводилась на протяжении месяца на территории Полоцкого, Миорского и Браславского районов. За время ее проведения в инспекцию поступило почти 40 звонков по поводу нелегальной сдачи жилых помещений на длительный срок. "Вся поступающая информация проверялась. Часть ее нашла подтверждение, что помогло выявить лиц, сдающих жилые помещения без уплаты налога", - констатировали в пресс-центре.

Кроме того, за апрель на учет в качестве квартиросдатчиков в инспекцию МНС по Полоцкому району в добровольном порядке стали 102 человека.

С учетом эффективности профилактического мероприятия следующая акция запланирована в Браславском, Миорском и Полоцком районах на июнь-сентябрь. -0-