Около 400 безработных в Гомельской области получат субсидии на открытие своего дела в 2018 году

29 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Около 400 безработных в Гомельской области смогут получить субсидии на организацию предпринимательской деятельности в 2018 году. Об этом сегодня сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько.

Он отметил, что среди основных направлений политики в области содействия занятости населения - поддержка деловой инициативы граждан. "В прошлом году возможностью открыть свое дело воспользовались 386 безработных. Планируется, что в этом году субсидии получат порядка 400 человек", - сказал председатель комитета.

Петр Шутько также обратил внимание, что размер субсидии зависит от места проживания потенциальных бизнесменов. Так, жители сельской местности и малых городов с устойчиво высоким уровнем безработицы получают сумму в размере 15 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения, в остальных случаях - 11 БПМ. "Как правило, эти средства направляются на приобретение оборудования, инструмента, необходимого для осуществления выбранного вида деятельности инвентаря", - подчеркнул он.

Для безработных проводятся специальные курсы по основам предпринимательской деятельности, консультирование, оказывается методическая, правовая помощь. Кроме того, начинающим бизнесменам помогают составить бизнес-планы.

Как показывает практика, в Гомельской области чаще всего свое дело безработные открывают в сфере оказания услуг (парикмахерские, строительно-отделочные работы, автоперевозки), пользуется популярностью ремесленничество и др.-0-