16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 проектов предлагается включить в инвестиционную программу Минска в 2019 году, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.

Средства будут сконцентрированы на вводных объектах и сокращении объемов незавершенного строительства.

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