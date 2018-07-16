16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 проектов предлагается включить в инвестиционную программу Минска в 2019 году, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрий Гуриненко, передает корреспондент БЕЛТА.
Средства будут сконцентрированы на вводных объектах и сокращении объемов незавершенного строительства.
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