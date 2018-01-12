Около 50 проектов представлено на областном этапе конкурса "100 идей для Беларуси" в Бресте

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около 50 лучших молодежных проектов представлено сегодня на областном этапе республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

Смотр молодежных инновационных идей организован на площадке Брестского научно-технологического парка. Здесь развернулась выставка-презентация разработок, авторами которых являются студенты, учащиеся школ, лицеев и колледжей, работающая молодежь. Оригинальность и практическую ценность проектов, возможность их дальнейшего внедрения в жизнь оценит областной экспертный совет.

"В конкурсе "100 идей для Беларуси" все-таки превалирует социальная составляющая. Но есть и коммерческие проекты, которые в дальнейшем могут перерасти в предприятия и, возможно, большие предприятия. Главная цель этого мероприятия - найти интересные идеи, помочь и поддержать их авторов в дальнейшем", - отметил председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко.

Представленные на выставке инновационные предложения молодых изобретателей и рационализаторов охватывают различные сферы и направления. Проекты ребят посвящены биоразнообразию, рациональному природопользованию и экологии, безопасности жизнедеятельности, инклюзивному пространству, лежат в плоскости информационно-коммуникационных, энергоэффективных, промышленных и агропромышленных технологий и производства.

"Нынешняя выставка отличается от предыдущих как количеством, так и разнообразием проектов, - поделился мнением первый секретарь областного комитета ОО "БРСМ" Виктор Иванов. - Много технических, инновационных проектов. Я думаю, что импульс в развитии этих идей обусловлен в том числе и Годом науки. Важно отметить, что за более чем пять лет реализации этого проекта БРСМ налажено реальное тесное взаимодействие с заинтересованными структурами - органами исполнительной власти, технопарком, союзом предпринимателей". Он дополнил, что за все время реализации конкурса "100 идей для Беларуси" в Брестской области было представлено около 1 тыс. разработок. Не менее 50 инициатив воплощены в жизнь.

После выставки состоится стартап-мероприятие, на котором специалисты дадут молодежи рекомендации по дальнейшему продвижению и развитию идей. Все участники областного этапа получат соответствующие сертификаты и памятные призы. Около полутора десятков наиболее перспективных разработок представят регион в финале республиканского конкурса "100 идей для Беларуси".-0-

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