Около 60 новых предприятий планируется создать в Барановичах в 2018 году

2 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах в текущем году планируется создать около 60 новых микро- и малых предприятий, сообщила корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Наталья Федорова.

В сфере предпринимательства в 2018 году планируется создать 1650 новых рабочих мест. "Это довольно высокий показатель. Но мы видим активность бизнеса, интерес развиваться в Барановичах. Под создание новых рабочих мест инвесторам безвозмездно предоставляются помещения, предлагаются индустриальные площадки", - отметила Наталья Федорова.

В настоящее время в городе ведется работа по созданию новых индустриальных площадок. Они размещаются на территории промышленных предприятий, на базе которых существуют неиспользуемые объекты. Для вовлечения пустующих зданий в оборот их предлагают инвесторам.

Первый такой опыт применен на площадке ликвидированного предприятия "Барановичидрев". На его базе появились восемь новых производств. Семь из них уже функционируют, там создано 190 новых рабочих мест. Предпринимателям также предлагают 23 индустриальные площадки, созданные на территории ОАО "Оршаагропроммаш", "Стройтрест №25", "Барановичский завод запасных частей "Автако", "Барановичский завод автоматических линий" и других.

По словам первого зампредседателя горисполкома, к индустриальным площадкам проявляют интерес инвесторы, в том числе иностранные. "Предприятиям, которые организуют деятельность в нашем городе, на три года предоставляются льготы. В это время они не платят повышающих коэффициентов по налогу на землю и недвижимость. Это довольно существенная сумма, поскольку повышающий коэффициент составляет 2,5 от кадастровой оценки земель", - подчеркнула Наталья Федорова.-0-