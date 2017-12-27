Около 600 детей приехали в Гродно на областной благотворительный праздник

27 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участниками губернаторской елки в Гродно стали около 600 детей со всех районов области, передает корреспондент БЕЛТА.

В Гродненском областном драматическом театре в 21-й раз прошел областной благотворительный новогодний праздник. На главную елку области по традиции пригласили воспитанников интернатных учреждений, центров коррекционно-развивающего обучения, отличников учебы, победителей предметных олимпиад, спортивных и творческих конкурсов.

Во время акции "Наши дети" представители исполнительной власти, руководители организаций и предприятий, представители коллективов посещают школы-интернаты, дома семейного типа, социальные приюты. "Важно охватить вниманием и заботой максимальное количество детей", - сказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в мероприятиях акции участвуют около 150 тыс. мальчишек и девчонок.

Все участники губернаторской елки получили подарки. Дети повеселились у елки, увидели сказочных персонажей, а коллектив драматического театра подарил им новогоднюю постановку - спектакль "Волшебный сундучок".

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" стартовала в Беларуси 11 декабря 2017 года и продлится до 10 января 2018-го. Благотворительный марафон проходит под патронатом Президента Беларуси.-0-