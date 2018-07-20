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Около 70 незаконных врезок в водопровод и канализацию ежегодно выявляется в Минске

Регионы 20.07.2018 | 16:37
Фото из архива
Фото из архива

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70 незаконных врезок в водопровод и канализацию ежегодно выявляется в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра по расчетам с потребителями "Водосбыт" УП "Минскводоканал" Василий Ананич.

В числе нарушителей как физические, так и юридические лица. К ним предъявляются штрафные санкции. Плата насчитывается исходя из диаметра (пропускной способности) трубопровода, к которому незаконно подключились. Такие случаи выявляются во время обследования территорий.

Чаще всего на махинациях попадаются предприятия и организации. Но грешат самовольными подключениями и жители частного сектора. Например, выводят в общую канализацию ливневку или поливают огород, надев шланг на уличную колонку (их в городе насчитывается около 600).

"Таким "хитрецам" начисляем плату за 916 куб. м воды. В денежном выражении это около Br740. Для сравнения - в среднем семья потребляет за пять лет около 600 куб. м воды", - отметил Василий Ананич.

Сообщить о незаконной врезке или использовании воды не по назначению можно по телефонам (17) 389-42-98 и (17) 389-40-10.

В штате предприятия около 100 контролеров. Кроме того, два года назад создана служба технической инспекции, которая наделена полномочиями заходить на территорию юридического лица и контролировать правильность учета водопотребления в организации. Составлен план обследования предприятий города. "В последние годы мы усилили работу в этом направлении, и она дает результат. Постоянно выявляются самовольные и неучтенные присоединения к инженерным сетям", - рассказал Василий Ананич.

Регламент подключения к сетям водоснабжения и водоотведения, перечень документов и порядок процедуры определен Правилами пользования централизованными системами водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, утвержденными в 2016 году. Незаконным считается подсоединение, не оформленное соответствующими документами. Самовольные врезки немедленно ликвидируются за счет абонента.

Всего в Минске открыто около 20 тыс. лицевых счетов на услуги водоснабжения для 15 тыс. частных жилых домов. Кроме того, УП "Минскводоканал" поставляет воду около 25 тыс. объектам, принадлежащим юридическим лицам.-0-

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ЖКХ, Минск
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