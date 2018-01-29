Около Br73,6 млн поступило в 2017 году в консолидированный бюджет Минска сверх плана

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше Br11 млрд налогов, сборов и иных платежей поступило в консолидированный бюджет Минска в 2017 году, что на Br73,6 млн больше запланированного, сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский, передает корреспондент БЕЛТА.

В республиканский бюджет поступило Br6,5 млрд, в местный - Br4,6 млрд. "Плановые показатели республиканского бюджета обеспечены на 101,7%, местного - 99,3%", - отметил Андрей Соболевский.

Наибольший вклад в формирование бюджета вносят плательщики Советского (18,9%), Московского (14,1%) и Фрунзенского районов (13,7%). По сравнению с 2016 годом реальные поступления в государственный бюджет выросли на 2,5% (на Br265 млн), положительная динамика характерна как для республиканского, так и для местного бюджета.

Всего на 1 января 2018 года формирование консолидированного бюджета города обеспечили свыше 364 тыс. плательщиков, в том числе 61 тыс. организаций, 73 тыс. индивидуальных предпринимателей и 230 тыс. физических лиц.-0-