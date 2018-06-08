Около половины школ Бреста участвуют в эксперименте по новой системе финансирования

8 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Около половины школ Бреста участвуют в эксперименте по нормативно-подушевому финансированию системы образования, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по образованию горисполкома Анатолий Носков.

"В целом система образования города финансируется стабильно. На эти цели идет более трети городского бюджета. В текущем году запланировано Br110 млн. Второй год Брест участвует в эксперименте по подушевому финансированию системы образования. В этом году количество школ, участвующих в эксперименте, увеличилось до 24. Заработная плата учителей в них выросла в среднем на 13%", - сказал Анатолий Носков.

Главной задачей сейчас является подготовка материальной базы школ к учебному году. "В этом году будет вестись строительство двух объектов - капитальный ремонт и реконструкция пищеблоков СШ №6 и СШ №33. Уже на следующей неделе начнутся работы. И нам придется справиться за два с небольшим месяца с достаточно большими объемами", - отметил начальник отдела.

Сегодня в Бресте состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию лучших выпускников учреждений образования Московского района. По красной дорожке у районной администрации прошли 98 золотых и 5 серебряных медалистов, победители заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. С этим серьезным успехом ребят поздравил председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. Он пожелал выпускникам удачи и ответственного выбора профессии. "И пусть таких красных дорожек в вашей жизни будет еще очень много", - напутствовал выпускников Александр Рогачук.

Слова напутствия прозвучали также от депутатов Палаты представителей и областного Совета, ветеранов педагогического труда.

Всего 120 брестских старшеклассников окончили этот учебный год с золотой медалью. Завтра на балу выпускников Ленинского района "Алые паруса" свои заслуженные награды получат еще 22 золотых медалиста.

В целом в эти дни со школой попрощаются около 2,3 тыс. выпускников Бреста.-0-