Онлайн-игру с викторинами и квестами по музеям и театрам предложат минским школьникам

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призовую онлайн-игру "Сам себе учитель" с викторинами и квестами разрабатывают в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник центра "Карты гостя" УП "Мингорсправка" Александр Шифрин.

Проект рассчитан на школьников и предполагает задания трех уровней сложности для разных возрастов. Обязательным условием станет знакомство с музейными экспозициями или посещение театров по специальной "Карте роста" с уникальным QR-кодом. За правильные решения ее обладателям будут начисляться баллы, а победители получат призы.

"Побывав на спектакле или в музее, дети смогут проверить свои знания на сайте вандраванне.бел. У каждого участника будет "личный кабинет" - особый раздел сайта, который позволяет получить доступ к данным. Приступить к ответам на вопросы можно только тогда, когда на карте веб-ресурса синим цветом обозначатся посещенные объекты. Первый уровень предназначен для школьников 4-5-х классов и для разминки старшеклассников, второй уровень - для 6-7-х классов, третий - для 8-10-х классов, и здесь уже нужно знать немного больше, чем дает школьная программа", - пояснил Александр Шифрин.

Ученики вправе самостоятельно выбрать маршрут по интересам. Призовая игра полностью анонимная, итоги подводит компьютер по логинам и номерам карт участников. После того, как станут известны имена победителей, учителя смогут учитывать их результаты при выставлении оценок по предметам для стимулирования и контроля внеклассной учебной деятельности.

Предполагается, что первыми новинку опробуют ученики школ и гимназий Фрунзенского района, а также учреждений образования Советского и Центрального районов.

Проект должен стартовать в ноябре, реализуется совместно с комитетом по образованию Мингорисполкома. К нему на первом этапе планируется подключить около 20 городских музеев, более 10 школьных музеев, пять театров.

"Проект создан для того, чтобы дети получили возможность самостоятельно проявить свои способности и выбрать приоритеты. Участвуя в игре, они приобретают навыки самостоятельной жизни, учатся планировать свое свободное время и проводить его с пользой. Для молодежи проект привлекателен тем, что реализован в интернете", - добавил Александр Шифрин.-0-