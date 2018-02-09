Онлайн-табло железнодорожного вокзала в Бресте стало доступно в интернете

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Белорусской железной дороги заработало онлайн-табло станции Брест-Центральный, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

Сервис "Онлайн-табло" позволяет получать информацию о времени прибытия и отправления поездов на станции Брест-Центральный, номерах платформ и путей Московской или Варшавской стороны вокзала, на которые прибывают или с которых отправляются поезда, о порядке нумерации вагонов (с головы или с хвоста поезда). Информацию можно получить на белорусском, русском и английском языках. Также сервис доступен в мобильной версии сайта.

В апреле 2017 года на сайте Белорусской железной дороги был внедрен сервис "Онлайн-табло" станции Минск-Пассажирский.

БЖД продолжает работу по развитию сервиса "Онлайн-табло". В планах - отображение в нем информации табло всех вокзалов Белорусской железной дороги.-0-

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