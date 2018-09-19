Оплату картой в наземном транспорте Минска планируется внедрить до июня 2019 года

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БПС-Сбербанк планирует внедрить технологию оплаты проезда в наземном транспорте Минска с помощью бесконтактных карточек до июня 2019 года, сообщили БЕЛТА в БПС-Сбербанке.
С осени прошлого года бесконтактная оплата проезда внедрена в столичном метро, где были установлены турникеты с валидаторами. Теперь же проект планируется распространить и на наземные перевозки."Современный мегаполис сложно представить без развитой транспортной инфраструктуры, а расширение проекта на наземный транспорт может стать одним из шагов на пути реализации концепта "smart city" в Минске с новыми возможностями комфорта для пассажиров. Проект планируется реализовать к июню 2019 года до начала II Европейских игр", - рассказали в БПС-Сбербанке.
Проект не потребует установки нового оборудования в автобусах, троллейбусах и трамваях. Рассчитываться за проезд можно будет, приложив карточку к действующим валидаторам. Кроме того, оплатить проезд можно будет смартфоном или любым другим гаджетом с поддержкой технологии NFC.-0-
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