Определены дополнительные места для парковки у "Линии Сталина" 9 мая

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены дополнительные места для парковки у историко-культурного центра "Линия Сталина" 9 мая, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Дополнительные места для стоянки определены в связи с проведением праздничных мероприятий. "Предусмотрена резервная стоянка на обочинах автодороги Р28 Минск - Молодечно - Нарочь на участке от д.Лошаны до д.Щербины. Кроме того, в случае массового прибытия гостей, а также парковки на обочинах автодороги Р28 значительного числа транспорта возможно временное ограничение движения из Минска в сторону Молодечно. В этом случае будет организован объезд через деревни Бовбли и Рогово по автомобильным дорогам Н8949, Н8951 и М14", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция Минской области рекомендует водителям планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации, а также строго выполнять требования временных дорожных знаков и сигналов регулировщиков дорожно-патрульной службы.-0-