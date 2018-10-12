Ордена Матери и премии Туснолобовой-Марченко вручили многодетным женщинам Витебской области

12 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Многодетных матерей чествовали сегодня во время торжественного приема по случаю Дня матери в Витебском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году орденом Матери награждены 12 представительниц Витебской области, еще 25 стали лауреатами премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко. Всего более 700 жительниц северного региона удостоены ордена Матери и более 470 женщин области стали обладательницами премии облисполкома.

Быть матерью - одновременно большая ответственность и огромное счастье, убеждена лауреат премии Туснолобовой-Марченко Валентина Кукушкина из Лиозно. В ее дружной семье 10 детей: шесть родных (у четверых из них уже свои семьи) и четыре приемных. Сегодня разделить с мамой праздничные минуты приехал 12-летний сын Никита. "У нас была дочка, которая неожиданно ушла из жизни, когда ей было три месяца. Наверное, чтобы как-то заглушить утрату, взяли первого приемного ребенка, а потом еще троих, и так получилась целая семья. Говорят, денег много не бывает, а мы считаем, что детей много не бывает", - с улыбкой рассказывает многодетная мама. По ее словам, все четверо приемных без проблем влились в семью. "Со временем мы сами забываем, кто приемный, а кто родной - все они для нас одинаковые. Несмотря, что приемные с разных семей, все сдружились и ладят. Две девочки уже оканчивают 11-й класс. Одна хочет быть агрономом, вторая - технологом пищевой промышленности, - делится Валентина. - Для нашей семьи премия имени Туснолобовой-Марченко очень важна, ведь она не только мне, но и моей маме, которая научила меня быть матерью, мужу, старшим детям, потому что они помогали нам растить младших".

У каждой из присутствовавших мам свой характер, видение жизни и методы воспитания. Но всех объединяет один жизненный тезис: дети - главное женское счастье. Ольга Кисель, одна из самых молодых обладательниц областной премии нынешнего года, воспитывает троих детей. Работает она в территориальном центре социального обслуживания населения Бешенковичского района, а также учится в Смоленском университете по специальности "социальная работа". Находит время многодетная мама и на руководство клубом для пожилых людей и несовершеннолетних на базе воскресной школы при храме в Бешенковичах. "Дети в нашей семье очень разносторонние. Никита любит спорт, учится в школе искусств по фортепиано, Матфей увлекается рисованием, дочь Надежда поет и танцует. Наша главная задача с мужем - привить им любовь к людям, чтобы дети помогали друг другу. Это уже ощущается и сейчас, когда старший Никита читает сказки на ночь младшей сестре и помогает брату делать уроки", - отмечает Ольга.

Орденоносная мама этого года - преподаватель Полоцкого госуниверситета Людмила Сеньченко - приехала на прием в облисполком со своим непоседливым сыном. Пока мы разговариваем с ней, она не спускает глаз со скоростного Никиты - все ему интересно. "Самому маленькому сыну один год, его зовут Кирилл. Постарше у нас Сергей, мы его ласково называем рыжий кот, он у нас единственный рыжий в семье. Средний - непоседа Никита, единственная девочка Татьяна ходит в 2-й класс, старшему сыну Егору 10 лет. Все они непохожи друг на друга, разные характеры и увлечения. Кто-то рисует и играет на аккордеоне, старший Егор, как все мальчики, увлекается футболом и интересуется историей. Наш дом - целая мастерская, где каждый занят своим любимым хобби", - рассказывает Людмила. Для нее дети еще и большая помощь по хозяйству. На дачном участке семья Сеньченко разводит кур, кроликов, гусей, все лето там проводят вместе. По мнению многодетной мамы, чтобы дети выросли воспитанными и культурными, нужно отдаваться им полностью.-0-

Фото Олега Климовича