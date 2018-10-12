В Витебской области семейный капитал с начала года назначили более 1 тыс. многодетных семей

12 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Семейный капитал за 9 месяцев 2018 года назначен более 1 тыс. многодетных семей Витебской области. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин на торжественном приеме по случаю Дня матери, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно в Витебской области около 10 тыс. женщин обретают счастье быть матерью, из них в среднем у 130 рождаются двойни. В стране введена дополнительная мера поддержки семей при рождении, усыновлении либо удочерении третьего или последующих детей - семейный капитал в размере $10 тыс. На 1 октября этого года он назначен более 1 тыс. многодетных семей региона", - отметил Владимир Пенин. Он подчеркнул, что в Беларуси семьям, воспитывающим детей, выплачивается 11 видов государственных пособий.

Благодаря мероприятиям, реализуемым в стране по декрету №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях", наметилась тенденция снижения количества родителей, которых местные органы власти вынуждены лишать родительских прав. "На воспитание в семьи устроены 73% детей, которые остались без попечения родителей в этом году. В развитии семейных форм воспитания детей, оставшихся без матери и отца, удалось добиться позитивных изменений. В настоящее время в 561 приемной семье воспитываются 903 ребенка. В 30 детских домах семейного типа проживают 203 мальчика и девочки. Увеличение числа замещающих семей привело к сокращению количества детей, направляемых в детские дома и школы-интернаты. За последние три года в регионе усыновлены 196 ребят", - добавил зампред облисполкома.

На приеме в облисполкоме чествовали 12 жительниц области, удостоенных ордена Матери, и еще 25 лауреаток областной премии имени З.Туснолобовой-Марченко. Витебский регион единственный в Беларуси, который отмечает женщин за воспитание трех и более детей, в том числе приемных и детей-инвалидов, специальной наградой. С момента учреждения премии ее удостоены более 470 человек.-0-