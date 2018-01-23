Оршанский мясоконсервный комбинат реализует инвестпроект почти на 15 млн евро

23 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанский мясоконсервный комбинат реализует инвестпроект стоимостью почти 15 млн евро, передает корреспондент БЕЛТА.

Инвестиционный договор по реализации проекта строительства нового убойного цеха подписан сегодня в Витебском облисполкоме. В нем примет участие инжиниринговая компания "Холодинтернешнл Плюс" с 100-процентным польским капиталом. Она выступает инвестором проекта и генподрядной организацией.

Инвестпроект включает возведение цеха убоя скота, очистных сооружений, инфраструктуры и обеспечение технологическим оборудованием. В соответствии с графиком реализации проекта провести подготовительные работы планируется в апреле, начать строительство - в мае. Здание цеха убоя скота построить за 2018 год, а в 2019-м - установить оборудование и провести наладку. Сдача объекта запланирована на декабрь следующего года.

Мощности цеха составят 60 голов свинины в час и 40 голов КРС в час. Действующий сейчас на предприятии цех по убою скота, построенный в 30-х годах и реконструированный в 70-х, будет закрыт. Весь объем работы по убою скота будет осуществляться на новой площадке, возможности которой позволят обеспечить сырьем весь производственный цикл комбината.

"Данный объект будет возводиться по последним стандартам и соответствовать высочайшим санитарным и ветеринарным требованиям. Он откроет перед мясоконсервным комбинатом возможности выхода на дальнее зарубежье, включая рынки мусульманских стран, так как проектом предусмотрена организация убоя скота по условиям халяль. Также ожидается, что с вводом его в эксплуатацию объем выручки комбината возрастет примерно в два раза", - отметил директор предприятия Николай Шабуня.

Значимость инвестпроекта отметил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. "В Витебской области планируется строительство новых крупных свиноводческих комплексов и молочно-товарных ферм, поэтому серьезное внимание уделяется модернизации молочных и мясных перерабатывающих производств", - подчеркнул он.

Николай Шерстнев также обратил внимание, что за 2017 год комбинат набрал неплохие темпы работы. В частности, темп роста товарной продукции к уровню 2016 года составил 140%, выручки - почти 150%, экспорта - 141%. "Этот год должен быть еще более эффективным. Необходимо создать мощный фундамент, чтобы к моменту запуска нового убойного цеха, по сути нового мясокомбината, вернуть задолженности, накопленные за предыдущие годы", - добавил председатель облисполкома.-0-