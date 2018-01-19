Основная причина несчастных случаев с подъемными кранами в Минске - не в технике

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной причиной несчастных случаев при работе с грузоподъемными кранами в Минске в 2017 году стал человеческий фактор, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении Госпромнадзора.

В зоне внимания мингоруправления 319 субъектов хозяйствования, которые работают в области промышленной безопасности и эксплуатируют 2456 грузоподъемных кранов. Около 65% из них задействовано на строительно-монтажных работах. В 2017 году при эксплуатации такой техники произошли 4 несчастных случая и 1 авария, которая также привела к травмированию людей. Один человек погиб, и три получили тяжелые травмы. В то время как за весь 2016 год в подконтрольных субъектах подобных случаев не зарегистрировано.

"Трагедии 2017 года в основном не были связаны с техническими проблемами, грузоподъемные краны были исправны. Причины кроются в низкой производственной и технологической дисциплине. Производственный персонал нарушил требования охраны труда. Это ошибки и личная неосторожность потерпевших; допуск к технике персонала без соответствующей квалификации; халатность должностных лиц, которые не выполнили обязанности по организации ведения работ и не контролировали обеспечение требований промышленной безопасности", - пояснил главный госинспектор отдела надзора Анатолий Позняк.

Смертельный случай произошел 4 ноября на строительстве группы жилых домов с подземными гараж-стоянками в квартале улиц Богдановича, В.Хоружей, Куйбышева и пр. Машерова. Башенный кран поднимал трансформаторную подстанцию, в какой-то момент она оказалась вне поле зрения крановщика, и произошло ее смещение. Подстанция опрокинулась в сторону находившегося на консольной площадке электромонтера. Работник выполнил строповку подстанции и по рации подал команду машинисту крана на подъем груза. Из-за смещения поднимаемой краном подстанции электромонтер упал с 3-го этажа (чуть более 8 м) на перекрытие паркинга. Пострадавший был госпитализирован, но скончался в больнице. "Одной из причин трагедии стало нарушение требований безопасности стропальщиком, который не сам подал сигнал машинисту крана, а передал радиопереговорное устройство другому лицу, не обученному профессии стропальщика, - отметил Анатолий Позняк. - Очевидно также, что руководители и специалисты не выполнили требования правил безопасности при эксплуатации грузоподъемного крана".

В феврале на строительстве метро при падении щита опалубки тяжелые травмы получил проходчик СМУ-2 УП "Минскметрострой" - из-за невыполнения стропальщиком производственной инструкции, проведения работы по монтажу без руководства ответственного за безопасное производство работ кранами и других причин, связанных с человеческим фактором. В июле на строительстве экспериментального многофункционального комплекса "Минск-Мир" упал башенный кран - тяжело травмирован машинист. Причиной падения стало разрушение надземной части анкерной группы крепления башни крана к бетонному фундаменту. Оказалось, что при производстве якорных элементов изготовитель нарушил ТНПА в области промышленной безопасности. В октябре при погрузке железобетонных колодцев автомобильным краном в полуприцеп МАЗа на территории СООО "СМУ Союзтелефонстрой" был тяжело травмирован водитель грузовика, обученный профессии стропальщика. Его зажало между перемещаемой поворотной частью крана и установленными в кузове полуприцепа колодцами. Все потому, что машинист крана, да и сам стропальщик нарушили требования безопасности. Первый установил кран слишком близко и был невнимателен. Второй не проследил за действиями машиниста и приступил к строповке груза без получения задания и прохождения инструктажа.

Материалы расследования перечисленных случаев направлены заинтересованным организациям для принятия мер производственного контроля, а также обеспечения своевременного и качественного техобслуживания и ремонта грузоподъемных кранов. Также информацию рекомендовано довести до сведения всех специалистов и работников, прямо или косвенно связанных с эксплуатацией подобной техники.-0-