Основные работы по реконструкции в "Брузгах" планируется завершить до конца года

19 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Основные работы по реконструкции пункта пропуска "Брузги" планируется завершить до конца 2018 года. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук, передает корреспондент БЕЛТА.

Начальник Гродненской региональной таможни – Государственный советник таможенной службы III ранга Андрей Ковальчук

Главный инспектор отдела таможенных операций и контроля №4 таможенного поста "Брузги" Ирина Чмуневич

Реконструкция пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе - часть международного проекта по модернизации транзитного коридора трассы М6.

"Пока все идет согласно графику. Одно из основных изменений - увеличение количества полос для движения, как на выезд из страны, так и на въезд. Это позволит решить проблему, когда грузовые, легковые машины, автобусы и другие скапливались на двух полосах", - рассказал Андрей Ковальчук. Внедрение автоматизированной системы распознавания номерных знаков позволит отказаться от использования бумажных талонов. Оборудуют пункт пропуска и современными системами видеонаблюдения.

Реконструкция международного пункта пропуска "Брузги"

Сократится время пребывания в пункте пропуска для грузового транспорта. Запланирована установка современного весогабаритного оборудования (по двое весов в каждом направлении). При внедрении современных технологий и методов работы водитель сможет пройти таможенный и пограничный контроль практически не выходя из кабины грузовика.

"Более эффективно планируется использовать территорию пункта пропуска. В частности, расширяется въезд на площадку для пассажирских автобусов. Упростится для автобусов и маневрирование, они смогут спокойно заезжать и уезжать, не создавая пробку", - отметил Андрей Ковальчук. Запланировано создание более комфортных условий для водителей и пассажиров в пункте пропуска.

После реконструкции в "Брузгах" будет возобновлено движение пешеходов. Ранее таким образом здесь границу пересекали до 900 человек в сутки. Однако пешеходы передвигались рядом с машинами, и это было признано небезопасным. Теперь для них строится отдельная пешеходная дорожка. Начато также возведение пункта контроля для пешеходов. Сюда же планируется направить и тех, кто пересекает границу на велосипедах.

После реконструкции появится возможность пешего движения через международный пункт пропуска "Брузги"

Важно, подчеркнул Андрей Ковальчук, что работа самого пункта пропуска не останавливалась. Направление остается популярным как у перевозчиков, так и у тех, кто путешествует личным транспортом. С начала года границу здесь пересекли около 1 млн транспортных средств.

В "Брузгах" сегодня прошла информационно-разъяснительная акция для граждан, пересекающих границу. Сотрудники таможни предлагали водителям и пассажирам автомобилей пройти небольшую анкету на знание таможенного законодательства. Большинство показывали уверенные знания. Вопросы возникали порой по нормам ввоза тех или иных товаров. У пересекающих границу спрашивали их мнение о том, как можно улучшить деятельность таможни, а также вручали специальные памятки путешественникам.

Во время акции

Путешественники заполняют анкету.

Во время акции

"Человек чувствует себя комфортно, когда он понимает, пусть и на бытовом уровне, нормы законодательства, знает правильный алгоритм действий, понимает, что можно делать, а что нет. Информирование, профилактика возможных нарушений законодательства - важная часть нашей работы. И нынешняя акция направлена именно на повышение знаний", - отметил Андрей Ковальчук. Он подчеркнул, что порой конфликтные ситуации на границе, во время таможенного оформления, случаются из-за того, что люди не совсем верно восприняли информацию.

Анкета

Работа по совершенствованию инфраструктуры пунктов пропуска будет продолжена. Например, в 2019 году ожидается начало реконструкции ПП "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе. В Гродненской региональной таможне отмечают рост грузооборота и транспортного потока. В частности, в зоне деятельности таможни границу пересекают более 50% всего грузового транспорта, въезжающего и выезжающего из страны, - свыше 9 тыс. большегрузных автомобилей в сутки.-0-

Фото Леонида Щеглова