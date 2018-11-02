Останки 137 красноармейцев перезахоронили в Витебском районе

2 ноября, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Останки 137 красноармейцев перезахоронили в агрогородке Зароново Витебского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В сентябре 2018 года при проведении полевых поисковых работ в окрестностях агрогородка Зароново и деревни Полойники солдаты 52-го отдельного специализированного поискового батальона совместно с поисковиками из России и Беларуси извлекли останки 137 бойцов Красной Армии. Все они погибли в 1943-1944 годах. При раскопках в Зароново вместе с останками найдены личный медальон военнослужащего, знак "Гвардия", фрагменты погона младшего офицерского состава, ложки с надписями "Ворошилов" и "Украинский".

На церемонию из Городка приехала внучатая племянница одного из погибших Алла Степанова. Могила с крестом и табличкой ее родственника рядового Ивана Солдатенко находилась на частном земельном участке в деревне Полойники. Хозяйка дома на протяжении многих лет ухаживала за могилой и просила перенести ее на воинское захоронение в Зароново, где покоятся более 8 тыс. человек. Когда бойцы 52-го батальона начали поднимать останки Ивана Солдатенко, то обнаружили кости еще трех солдат.

"Про родного брата моего деда наша семья ничего не знала, фото его не было. Думали, он погиб где-то далеко, а оказалось, что за несколько десятков километров от дома", - рассказала Алла Степанова.

Церемония прошла со всеми воинскими почестями. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы. Архивная работа по установлению имен других бойцов будет продолжаться.

Председатель правления Московской областной общественной организации "Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение" Валерий Загреков добавил, что совместное проведение поисковых работ в Витебском районе планируется и в 2019 году. Он поблагодарил за помощь местных жителей, которые сообщали, где еще могут находиться захоронения красноармейцев.-0-