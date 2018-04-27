Останки двадцати двух красноармейцев перезахоронили в Витебском районе

27 апреля, Витебский район /Корр. БЕЛТА/. Останки двадцати двух красноармейцев перезахоронили на кладбище деревни Кузьменцы Витебского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Ступина. Племянница погибшего Александра Куралесова

В сентябре 2017 года при проведении полевых поисковых работ в окрестностях деревни Косачи и урочища Ганьково солдаты 52-го отдельного специализированного поискового батальона совместно с поисковиками из России извлекли останки 22 бойцов Красной Армии. Выяснилось, что все они погибли в 1944 году.

Вместе с останками обнаружена медаль "За отвагу". По архивным документам специалисты установили, что принадлежала она младшему сержанту Александру Куралесову. Он родился в 1924 году в Саратовской области (Россия).

На перезахоронение из Москвы приехала племянница погибшего Наталья Ступина. "Это стало для нас настоящим чудом, когда узнали, что найдены останки родственника. Сразу начали перезваниваться и делиться приятной информацией с родными", - отметила она. Племянница также добавила, что в семье не было ни фотографий, ни писем дяди, и поэтому медаль станет семейной реликвией.

Церемония торжественного перезахоронения прошла со всеми воинскими почестями. Под звуки военного оркестра бойцы-десантники опустили гроб в могилу. Затем присутствующие почтили память погибших минутой молчания, возложили цветы.

Председатель правления Московской областной общественной организации Благотворительный военно-исторический поисковый клуб "Память и примирение" Валерий Загреков добавил, что в сентябре нынешнего года планируется совместное проведение поисковых работ возле агрогородка Зароново Витебского района.-0-

Фото Александра Хитрова