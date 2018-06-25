Останки жертв нацизма захоронены на мемориальном кладбище "Благовщина" в Минске

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урочище "Благовщина" - вторая очередь комплекса "Тростенец" - готовится к открытию, сегодня на мемориальном кладбище состоялась церемония захоронения останков жертв нацизма, найденных во время строительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В годы войны Беларусь фактически была превращена в полигон массового уничтожения людей. Одним из самых крупных лагерей смерти стал "Тростенец", - сказал на церемонии заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич. - В год 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко начал создаваться мемориальный комплекс "Тростенец". Во время строительных работ второй очереди в этом месте был найден прах еще более 40 человек. Самому младшему из невинных жертв было около 5 лет. И важно, что сегодня они, наконец, смогли обрести покой".

Заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич

В память обо всех погибших и в назидание живым впервые в этом месте тишины среди деревьев зазвучал колокол и вселенская молитва: духовные лица нескольких конфессий - представители православной, католической церквей, евангелической церкви Германии, мусульманства и иудаизма - прочли молитвы с просьбой о мире для умерших и живых. Они напомнили о том, что ни один народ не может развиваться за счет уничтожения и угнетения другого, что в часы смуты и мировых вызовов нужно помнить о человечности и подходить к решению с мерилом любви, а не ненависти.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич

Главный раввин иудейской религиозной общины в Минске Шнеор Дойч

Муфтий Мусульманского религиозного объединения в Беларуси Абу-Бекир Шабанович

Настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный.

На церемонии присутствовало немало гостей, в том числе из-за границы. Это бывшие малолетние узники концлагерей, их родственники, семьи погибших в Минском и других гетто. Например, Феликс Липский, коренной минчанин, ныне живущий в Германии, попал в гетто белорусской столицы со своей большой семьей. Тогда ему было всего 3 года, но он помнит, как стремительно был захвачен город с востока, фашисты отрезали пути эвакуации, дом сгорел. Вдоль дорог караулили враги, расстреливавшие тех, кто пытался бежать. Но мальчик выжил, после ликвидации гетто был в партизанском отряде, даже ходил в школу, организованную прямо в лесу.

"Я рад, что смог приехать, хотя у меня смешанные чувства. Этот комплекс, уверен, станет местом паломничества, которое будет помогать сохранять правду о войне и вывезенных из Европы евреях. Очень важно, чтобы сюда приезжали дети и педагоги, из Беларуси, других стран", - сказал Феликс Липский.

Посол Германии в Беларуси Петер Деттмар

Первая часть мемориала располагается на улице Селицкого в месте, где когда-то был концлагерь "Тростенец". Три года назад в этой части комплекса установили скульптурную композицию "Врата памяти". Урочище Благовщина, расположенное в 1,5 км от деревни Малый Тростенец, фашисты выбрали для уничтожения людей: здесь узников лагеря и других невинных, привозимых из Минска, расстреливали и сжигали. В июле 1944 года были обнаружены 34 ямы-могилы, некоторые из них достигали в длину 50 м. И сейчас завершился первый этап создания мемориального парка Благовщина: вводится 11 из 43 га территории этой части комплекса.

Как пояснила главный архитектор проекта Анна Аксенова, в перспективе здесь появятся новые элементы, но уже сейчас концепция прозрачна и ясна, а каждый элемент несет какой-то смысл. Уложенный бетонными плитами "последний путь" начинается с площадки со скамьями под солнцем, символизирующей мирное ожидание новой жизни привезенных из Европы пленных. Дорога ведет к полю, где были захоронены убитые, через площадь Жизни (белый круг), бетонные конструкции, напоминающие вагоны, зигзагообразную площадь Парадокса и площадь Смерти (черный круг).

Рядом с самим кладбищем на стволах деревьев повязаны желтые таблички с именами погибших. Так увековечили их память родственники, приезжавшие сюда в разное время из Европы. Теперь же у входа установлена гранитная стела с информацией о Благовщине, а братские могилы отмечены гранитными плитами, колотым камнем. "Сами ямы-траншеи мы обыграли с помощью стальных листов и полировки, отражающей небо. Это окно в вечность", - сказала Анна Аксенова.

Над разработкой парка трудились сотрудники УП "Минскпроект", архитекторы, инженеры, специалисты из ОАО "Белреставрация". На субподряде присоединилась Творческая мастерская архитектора Л.Левина. "Дочь мэтра белорусской архитектуры Галина помогала воплотить в жизнь идею отца, - пояснила Анна Аксенова. - В дальнейшем по задумке мастерской на площади Парадокса будут установлены композиции, которые усилят эффект трагизма". Генеральным подрядчиком строительных работ выступила ОАО "ПМК №42".

Сейчас продолжаются работы и в первой части мемориала "Тростенец" на улице Селицкого: от Врат памяти пешеходная дорожка проведет будущих посетителей вдоль фрагментов концлагерных построек до места кремационной ямы-печи, в которой были уничтожены 50 тыс. человек.

В 1941-1944 годах под Минском в деревне Тростенец существовал один из крупнейших в Европе концлагерей. В нем, по данным историков, уничтожены 206 тыс. человек: расстреляны около 150 тыс., еще 56 тыс. пленников сожжены. Среди них граждане как Беларуси, так и Чехии, Польши, Австрии, Германии. Сейчас ГУ "Белорусский культурный центр духовного Возрождения" собирает документы и сведения о погибших, фотографии, истории свидетелей и просит всех, у кого есть материалы о лагере смерти "Тростенец", направлять их в учреждение для изучения и создания базы данных.-0-

Фото Рамиля Насибулина