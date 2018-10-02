Остановка в Глуше станет путеводителем по местам жизни и творчества Алеся Адамовича

2 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В павильоне остановки общественного транспорта "Глуша" на Октябрьской улице в центре поселка Глуша (Бобруйский район) появился портрет Алеся Адамовича и цитата из его воспоминаний. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил автор идеи бобруйчанин Андрей Архипенко.

Идея оформить остановочный пункт в "адамовичском" стиле родилась еще в марте, чтобы популяризировать место, где прошло детство будущего писателя, и привлечь в небольшой поселок в Бобруйском районе туристов. Ее поддержали местные власти. "Мы начали с конкурса идей, которые затем генерировал и воплотил в жизнь известный минский художник Александр Благий, - рассказал автор идеи. - Внутри остановочного павильона он нарисовал портрет Алеся Адамовича, а рядом разместил цитату из воспоминаний писателя о Глуше. Все это на фоне символического леса, который ассоциируется с партизанским движением, ведь об этом много писал Алесь Адамович".

На внешней стороне остановочного павильона размещена карта Беларуси, где особо выделен поселок Глуша, а сверху надпись: "Прыпынак Адамовiча". Эту остановку планируется сделать своеобразным нулевым километром, от которого будут указатели к дому, где некоторое время жил Алесь Адамович, улице, названной в его честь, к кладбищу, где он похоронен, к памятнику, другим местам, связанным с писателем. "Все это делается для того, чтобы даже туристы-одиночки смогли самостоятельно пройтись по "адамовичским" местам и не заблудиться", - отметил Андрей Архипенко.

Работы по оформлению остановочного пункта завершились на минувших выходных. 6 октября в рамках регионального фестиваля народного творчества и ремесел "Глушанскi хутарок" пройдет его презентация, а затем экскурсия по местам, связанным с жизнью и творчеством Алеся Адамовича.

По словам Андрея Архипенко, оформление остановочного пункта - это в том числе одна из акций по увековечиванию памяти писателя, финалом которой должно стать создание целого музейного комплекса, посвященного Алесю Адамовичу. С помощью спонсоров и неравнодушных людей уже собраны средства и на изготовление бюста писателя. Автор эскиза - известный скульптор Геник Лойко. Памятник Алесю Адамовичу планируется изготовить и установить в Глуше в 2019 году, а пока идет оформление и согласование необходимой документации.

В Бобруйском районе также продолжается акция "Создадим музей вместе" по сбору средств на создание в Глуше музея писателя. Желающие помочь в этом благом деле могут зайти на сайт Бобруйского райисполкома, где есть соответствующий баннер и реквизиты для перечисления средств на благотворительный счет.

Алесь Адамович родился в д.Конюхи (Минская область). Но детство и юность провел в п.Глуша Бобруйского района, куда переехали жить и работать его родители. Он закончил филфак Белгосуниверситета, а затем московские курсы сценаристов и режиссеров. Работал в Институте литературы имени Я.Купалы АН БССР, директором Всесоюзного НИИ кинематографии в Москве. Печатался как критик, прозаик и публицист. Произведения Адамовича переведены на 21 язык. Он написал киносценарии к таким известным фильмам, как "Война под крышами" (1967), "Сыновья уходят в бой", "Иди и смотри" и другим. Скончался от инфаркта 26 января 1994 года. Похоронен в п.Глуша.-0-