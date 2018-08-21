Островец к 550-летию города открывает новый ФОК

21 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Островец отметит 550-летие открытием знаковых объектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Островецком райисполкоме.

Праздник, посвященный юбилейной дате, в райцентре проведут 25 августа. Начнется день с открытий знаковых объектов: физкультурно-оздоровительного комплекса с баней и первым в Островце бассейном, здания пожарно-аварийно-спасательной станции №3. Также запланирована в этот день презентация скульптурной композиции, посвященной лососю. Некоторые виды лососевых приплывают в реки района на нерест. В подарок городу будут вручены и несколько катамаранов, украшенных юбилейными логотипами.

"Основные мероприятия развернутся на площади в центре Островца. Здесь выступят военные оркестры, рота почетного караула, приглашенные звезды эстрады и лучшие коллективы региона. Почествуют на главной сцене молодоженов, вступивших в брак 25 августа, и юбиляров семейной жизни", - рассказали в райисполкоме. - Учреждено звание "Почетный гражданин города Островец". На главной сцене наградят первых его обладателей. Приглашены на праздник и свыше 70 почетных гостей (уроженцев Островецкого района).

В парке разместится Город мастеров, где представят свои изделия приглашенные со всех уголков Беларуси народные умельцы. Приедет в Островец и луна-парк, для детей появится свой мини-город из аттракционов, батутов, каруселей, электромобилей, ростовых кукол, ходулистов, интерактивных игр с аниматорами.

Кроме того, запланированы демонстрационные полеты пилотов-дельтапланеристов, обзорные полеты на вертолете и многое другое. На острове возле храма святых Апостолов Петра и Павла будут располагаться интерактивные зоны "Вода" и "Ветер". Здесь пройдут соревнование катамаранов и радиоуправляемых катеров, мастер-классы по изготовлению парусников и их массовый запуск, фестиваль воздушных змеев и профессиональное шоу воздушных фигур. Также в Островце появится фуд-корт с раздачей хот-догов и напитков, приготовленных по специально разработанному рецепту.

Военная площадка разместится на стадионе СШ№2. Здесь откроется выставка вооружений и техники, служебных собак. Пройдут показательные выступления военных специалистов. Не обойдется и без традиционного угощения: солдатской каши из полевой кухни.

Вечером весь центр Островца превратится в большой танцпол. В программе концерт Дмитрия Колдуна, огненное и лазерное шоу, праздничный фейерверк.-0-