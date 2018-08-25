Островецкий район превращается в промышленный регион с развитой инфраструктурой - Шалудин

25 августа, Островец /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Островецкий район из сельскохозяйственного региона превращается в промышленный с развитой социально-культурной инфраструктурой. Об этом заявил председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин сегодня на празднике, посвященном 550-летию со дня основания города, передает корреспондент БЕЛТА.

"Островецкий район развивается быстрыми темпами. Это происходит благодаря самому масштабному энергетическому проекту в стране - строительству Белорусской атомной электростанции. Островецкий район из сельскохозяйственного региона превращается в промышленный с развитой социально-культурной инфраструктурой. Город меняет свое обличье, строятся современные жилые дома, детские сады, объекты физической культуры и спорта, медицины, модернизируются существующие. Растет производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, решаются социальные проблемы, развивается транспортная инфраструктура", - сказал Игорь Шалудин.

Он подчеркнул, что в регионе особое внимание уделяется поддержке молодых специалистов. "Уверен, что будущее Островца в надежных руках. Мы гордимся историей нашего города, его традициями, достижениями и главным богатством - трудолюбивыми и талантливыми людьми", - добавил председатель райисполкома.

Игорь Шалудин принял участие в открытии первого в Островецком районе физкультурно-оздоровительного комплекса. Новый ФОК строился два года за счет бюджетных средств. Он включает женскую и мужскую бани с бассейнами, а также отдельный 25-метровый бассейн, спортивный и тренажерный залы, кафе. Глава района выразил уверенность, что комплекс будет востребован среди жителей и гостей города.

Сегодня в Островце открылась и пожарная аварийно-спасательная часть №3. В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Новая пожарная часть открылась в Островце в день 550-летия города В церемонии открытия принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он поздравил горожан с праздником и отметил, что в Беларуси огромное внимание уделяется вопросам безопасности.

В городе тем временем развернулись массовые гулянья. Центральные улицы на время праздника стали пешеходными. В центре города выступают художественные коллективы, развернулся город мастеров. Для детей организовали зону из аттракционов, батутов, каруселей, электромобилей, ростовых кукол, ходулистов, интерактивных игр с аниматорами. Проводятся демонстрационные полеты пилотов-дельтапланеристов, обзорные полеты на вертолете и многое другое. На острове возле храма святых апостолов Петра и Павла расположены интерактивные зоны "Вода" и "Ветер". Здесь проходят соревнования катамаранов и радиоуправляемых катеров, мастер-классы по изготовлению парусников и их массовый запуск, фестиваль воздушных змеев и профессиональное шоу воздушных фигур. Вечером центр Островца превратится в большой танцпол. В программе концерт Дмитрия Колдуна, огненное и лазерное шоу, праздничный фейерверк.-0-

Фото Максима Гучека