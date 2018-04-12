Отделение Департамента охраны МВД в Толочине переехало в новое здание

12 апреля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. В Толочине (Витебская область) сегодня торжественно открыли новое административное здание отделения Департамента охраны МВД, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Игорь Шуневич, начальник Департамента охраны МВД Сергей Хоменко, член Совета Республики Национального собрания, председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько.

Ранее милицейское подразделение размещалось в постройке XIX века. С сегодняшнего дня это здание вернулось в ведение Свято-Покровского женского монастыря. Здесь планируют открыть воскресную школу и просветительский центр.

Игорь Шуневич на церемонии отметил, что на протяжении долгих лет МВД и Белорусская православная церковь плодотворно сотрудничают во имя общих целей. По его словам, сегодняшнее событие обретает особую актуальность в контексте объявленного в стране Года малой родины, потому что речь идет о восстановлении исторической справедливости.-0-

Выступает Игорь Шуневич

Фото УВД Витебского облисполкома