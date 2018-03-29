Отдельные хозяйства Брестской области приступили к севу ранних зерновых

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отдельные хозяйства Брестской области приступили к севу ранних яровых зерновых культур, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.

Первыми вывели сеялки в поле аграрии Кобринского района. Прежде всего работы ведутся на повышенных участках с легкими почвами, которые уже "созрели" и готовы принимать зерно. Выборочно начинают сеять и в хозяйствах других районов. В целом по области на утро 29 марта ранние яровые посеяны на площади 72 га.

Ожидается, что массовые полевые работы начнутся в Брестской области с 1 апреля, когда установятся благоприятные погодные условия. В текущем году в регионе яровые культуры необходимо посеять на площади 420,2 тыс. га, в том числе ранние яровые зерновые и зернобобовые - на 136,2 тыс. га. Наличие техники позволяет провести весенний сев в оптимальные агротехнические сроки.

"В этом году времени на раскачку у аграриев не будет. Весна выдалась затяжная, в иные годы в это время мы уже заканчивали сев ранних яровых. Поэтому нужно будет организованно и быстро, в оптимальные сроки провести посевную. Решение вопроса, когда начинать сев, мы отдали на усмотрение руководителей хозяйств. В принципе, отдельные площади уже готовы и там полным ходом можно проводить полевые работы", - пояснил заместитель председателя Кобринского райисполкома Сергей Бартош.

Также в эти дни сельхозорганизации региона приступили к подкормке азотными удобрениями озимых зерновых и озимого рапса. Эти работы, в частности, начались в Каменецком, Пинском, Кобринском, Ляховичском, Малоритском районах. Хозяйства области ведут сев многолетних трав, которые уже посеяны на 7,3 тыс. га, что составляет 12% к плану, в том числе бобовые и бобово-злаковые - на 5,4 тыс. га (13%). Идет подкормка многолетних трав, сенокосов и пастбищ. На сегодня фосфорные и калийные удобрения внесены на 55,2 тыс. га многолетних трав, что составляет 50% к плану, а также на 30% сенокосов и пастбищ. Под весеннюю посевную кампанию хозяйствами накоплено 92,8 тыс. т действующего вещества минеральных удобрений, что составляет 47% к потребности.-0-