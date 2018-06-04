Отель Mercure откроется в Минске 1 сентября

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отель Mercure, который построен на территории Верхнего города Минска в районе ул. Зыбицкой, планируется открыть 1 сентября, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП "Мiнская спадчына" Александр Кохан, передает корреспондент БЕЛТА.

Гостиничный комплекс на 126 номеров будет находиться под управлением французского оператора Accor. Инвестиционный проект реализован компанией "Славичи".

Всего на территории Верхнего города расположено четыре гостиницы - три коммунальной формы собственности ("Монастырская", "Гарни" и "Замковая") и один частный отель "Губернский". "Учитывая привлекательное месторасположение и комфортные условия, их посещаемость и заполняемость выше, чем в среднем по городу", - отметил Александр Кохан.

Также ожидается, что в июне будут завершены работы по реконструкцию здания по ул. Революционной, 24, где разместится хостел на 60 мест.

Accor - ведущий мировой гостиничный оператор и лидер на рынке Европы, который управляет более чем 4 тыс. отелей в 90 странах мира. Портфолио гостиничных брендов группы Accor - Sofitel, Pullman, MGallery, Grand Mercure, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget и hotel F1 - охватывает все сегменты рынка, от бюджетного до класса люкс. Группа насчитывает более 160 тыс. сотрудников по всему миру.-0-