Отключение отопления в жилфонде и объектах социально-культурной сферы Минска возможно в середине апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отключение отопления в жилфонде и объектах социальной и культурной сферы в Минске пока не планируется, возможно, соответствующее решение будет принято к середине апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.
"Будем ориентироваться на погодные условия: если среднесуточная температура в течение трех дней продержится на уровне 8 градусов тепла, тогда и будут основания для отключения, - сказал Виктор Лаптев. - Пока что такое решение не принималось, график отключений не составлялся. Думаю, это произойдет к середине апреля".
Между тем, с сегодняшнего дня в столице начинают отключать отопление в административных зданиях и на предприятиях. Соответствующее решение принято в Мингорисполкоме 4 апреля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.414 BYN
|2.405 BYN
|2.41 BYN
|USD
|1.9668 BYN
|1.96 BYN
|1.963 BYN
|RUB
|3.4033 BYN
|3.398 BYN
|3.41 BYN