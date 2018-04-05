Отключение отопления в жилфонде и объектах социально-культурной сферы Минска возможно в середине апреля

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отключение отопления в жилфонде и объектах социальной и культурной сферы в Минске пока не планируется, возможно, соответствующее решение будет принято к середине апреля, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев.

"Будем ориентироваться на погодные условия: если среднесуточная температура в течение трех дней продержится на уровне 8 градусов тепла, тогда и будут основания для отключения, - сказал Виктор Лаптев. - Пока что такое решение не принималось, график отключений не составлялся. Думаю, это произойдет к середине апреля".

Между тем, с сегодняшнего дня в столице начинают отключать отопление в административных зданиях и на предприятиях. Соответствующее решение принято в Мингорисполкоме 4 апреля.-0-