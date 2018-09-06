Открытое креативное пространство создадут на острове Комсомольцев в Минске

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытое креативное пространство "Беларусь - крыніца натхнення" будет создано на острове Комсомольцев в минском парке Победы, сообщил сегодня журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, передает корреспондент БЕЛТА.

В свой день рождения БРСМ дал старт новому общереспубликанскому проекту "#ЗаДело!", направленному на широкое вовлечение молодежи в благоустройство и наведение порядка на своей малой родине. "В Минске трудовая акция развернулась на острове Комсомольцев в парке Победы. Молодые люди занимаются благоустройством волейбольной и теннисной площадок, очисткой прилегающих дорожек от травы. Молодежная инициатива заинтересовала будущих белорусских архитекторов, студентов БНТУ, которые предложили свое видение создания креативного пространства. В скором времени на острове Комсомольцев будут оборудованы площадки для молодежных концертов и встреч, а также дизайнерские скамейки с элементами белорусского орнамента", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Дмитрий Воронюк

Сегодня в Минске молодежь трудится на благоустройстве территории по адресу Бурдейного, 23. Здесь будет установлена универсальная площадка для занятий воркаутом. Такие площадки появятся в каждом районе Минска, при этом будет решен полный цикл вопросов их организации - от финансовых до открытия. "Челлендж-марафон в соцсетях, где каждый участник проекта "#ЗаДело!" опубликует свою фотографию на фоне благоустраиваемого объекта с одноименным хештегом, поможет передать инициативу и трудовую эстафету друзьям и знакомым", - отметил первый секретарь ЦК БРСМ.

Общереспубликанский проект "#ЗаДело!" - долговременный, он пройдет во всех регионах. Например, в Витебске объектом заботы молодых людей станет благоустройство сквера Молодежи, в Могилеве - площадки у Дворца культуры области, в Дзержинске - заброшенного парка, где в будущем планируется создать креативное пространство "Точка". В Бресте и Гродно молодежь займется облагораживанием территории возле двух жилых домов, отремонтирует песочницы, покрасит скамейки и заборы.-0-

Фото БРСМ