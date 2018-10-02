Отопление включено во всех соцучреждениях Минска, Жодино и Вилейки

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во всех объектах социальной сферы Минска, Жодино и Вилейки включено отопление, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

По данным на утро 2 октября, в Минске, Жодино и Вилейке тепло поступило в 100% соцучреждений, в Молодечно - 95%, в Борисове - 80%, в Солигорске - 60%, в Слуцке - 31%. Также к отоплению подключено 70% жилищного фонда Жодино и 22% - Минска.

Как сообщалось ранее, в Минской области объекты социальной сферы начали подключать к отоплению 1 октября. Решения принимали районные исполнительные комитеты и Жодинский горисполком, исходя из погодных условий.

В столице отопительный сезон стартовал еще 28 сентября. В первую очередь тепло пришло в детские сады, школы, лечебно-профилактические, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, госархивы и библиотеки. 1 октября в Минске начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период.

График включения отопления в жилых домах Минска можно узнать онлайн. Ответы на интересующие вопросы горожане могут получить через чат-бот (специальную программу для автоматизации заданий) в мессенджерах Viber и Telegram.-0-